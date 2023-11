Vermeende hondenmisbruiker ook verdacht van misbruik minderjarigen

De 52-jarige man uit Zegveld (gemeente Woerden) die zondag is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij misbruik van zijn hond, wordt ook verdacht van het misbruiken van twee minderjarigen. Hij wordt woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die moet beslissen over zijn voorarrest. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland kan verder geen informatie verstrekken over de verdenking of de slachtoffers.