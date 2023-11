De ChristenUnie is er niet over te spreken dat D66 nu alsnog een wet naar de Tweede Kamer stuurt die het voor mensen vanaf 75 jaar mogelijk maakt onder specifieke voorwaarden met hulp hun leven te beëindigen. „De samenleving moet ouderdom eren in plaats van deze ‘voltooidlevenwet’ faciliteren”, vindt CU-lijsttrekker Mirjam Bikker. „Stop dus met doordrammen van een wet waar zoveel fundamentele kritiek op is.”