Hartritmemonitoring thuis bespaart bakken met geld

Ze zit tegenover me, 83 jaar, vitaal, mankeerde nooit wat. Tot vanochtend. De buurvrouw was op de koffie en opeens kon ze niet goed uit haar woorden komen. Ze wist niet goed welke woorden ze moest kiezen, haalde woorden door elkaar. Na ongeveer tien minuten was het over. Onder het motto ”het is vanzelf gekomen en ook weer vanzelf overgegaan, dus het zal wel loslopen” wilde ze het erbij laten. Op aandringen van de buurvrouw heeft ze toch maar de huisarts gebeld.