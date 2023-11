Experts: verkiezingsdebatten kunnen peilingen in beweging zetten

Met nog zo’n 2,5 week te gaan belanden we in de ‘grande finale’ richting 22 november, wanneer Nederland naar de stembus gaat. De verkiezingscampagne is op stoom, lijsttrekkers zijn niet weg te slaan uit de media. Onderdeel van de campagne zijn de grote verkiezingsdebatten op televisie en radio, die in het verleden wel eens een ‘gamechanger’ bleken. Hoe belangrijk zijn dit soort debatten eigenlijk en hebben ze invloed op de verkiezingsuitslag?