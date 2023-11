Een hartige taart is een feestje om te maken én te eten. Maar het is ook een ietwat link gerecht. Zo’n taart kan nog zo lekker ruiken en er prachtig uitzien –met randjes die precies bruin en krokant genoeg zijn– maar het komt uiteindelijk op de bodem aan. Of die gaar is en niet te zompig. Daarmee staat of valt zo’n taart, naar mijn idee. En hoe dat uitpakt weet je pas op het moment dat je zo’n baksel aansnijdt.