”Say cheese” met je hand voor de mond

Wie had kunnen denken dat bestaanszekerheid een thema in de Nederlandse politiek zou worden? Door de hoge energieprijzen en gestegen kosten voor levensonderhoud zijn veel Nederlanders in de problemen geraakt. Al gauw kwam de voedselbank in beeld, een bezoek aan apotheek, therapeut of tandarts raakte uit beeld. Bestaanszekerheid was tot voor kort in Nederland zo vanzelfsprekend dat er niet over werd gepraat, laat staan dat het als verkiezingsthema werd ingezet.