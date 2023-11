Vakbonden FNV en CNV zijn blij met de vergroeningsplannen die staalfabrikant Tata Steel vrijdag heeft bekendgemaakt voor zijn fabriek in IJmuiden. Zo zegt FNV-bestuurder Cihan Lacin dat een „concrete stap” is gezet in het verduurzamingsplan Groen Staal en dat het nu tijd is voor versnelling bij de uitvoering daarvan.