Het Amerikaanse ministerie van Transport is niet gediend van het terugdringen van de ruimte voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op Schiphol. Het weren van budgetmaatschappij JetBlue in Nederland is volgens Washington „onrechtvaardig en onredelijk” en in strijd met Europees-Amerikaanse verdragen. Het ministerie beraadt zich op tegenmaatregelen, staat in een brief die is ingezien door het ANP.