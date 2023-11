Aandacht voor Amerikaans banenrapport op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid. Dat cijfer is van belang omdat de situatie op de arbeidsmarkt een grote rol speelt in het rentebeleid van de Federal Reserve. Eerder deze week bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat er in de Amerikaanse private sector deze maand minder nieuwe banen zijn bijgekomen dan verwacht. In het overheidsrapport wordt ook de banengroei in de publieke sector meegenomen.