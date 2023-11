Oekraïners, of ze nu aan het front staan, in de stad wonen of in de regering zitten, zijn nog steeds „net zo strijdbaar als in het begin”. Dat zegt demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren na een tweedaags bezoek aan het land. Na een bezoek aan de Oost-Oekraïense stad Charkiv bezocht ze ook de hoofdstad Kyiv.