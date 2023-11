Doorstroomplek voor statushouders in Horst aan de Maas (Limburg)

De Limburgse gemeente Horst aan de Maas stelt negentig recreatiewoningen beschikbaar voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. Deze mensen hebben recht op een huurwoning, maar die zijn er niet of onvoldoende. De statushouders zijn toegewezen aan Venlo, Venray, Peel en Maas, Beesel en Horst. De statushouders kunnen vanaf februari volgend jaar terecht in de doorstroomvoorziening op een deel van het terrein van kasteel Ooijen in Broekhuizenvorst in de gemeente Horst aan de Maas.