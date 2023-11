Geert Gabriëls, Limburgs Statenlid voor GroenLinks en tevens oud-gedeputeerde, zegt per volgende week zijn zetel in het provincieparlement op, schrijft hij in een brief aan de provincie. Gabriëls staat voor GroenLinks-PvdA op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen op plek vijftien. „Ik had kunnen wachten tot 22 november, maar ik vind het beter zo”, licht Gabriëls zijn keuze toe.