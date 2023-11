Nederland ondertekent verklaring over ‘serieuze’ gevaren AI

Kunstmatige intelligentie (AI) kan mogelijk „serieuze en zelfs catastrofale” gevaren met zich mee brengen, zegt Nederland samen met bijna dertig andere landen in een verklaring. Dat doen zij aan het begin van een tweedaagse top in het Engelse landgoed Bletchley Park waar topmensen van techbedrijven en politici met elkaar in gesprek gaan over de kansen en gevaren van de technologie. Behalve techondernemer Elon Musk en de baas van ChatGPT Sam Altman laten ook de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris en commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich zien. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) is aanwezig namens Nederland.