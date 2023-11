WeWork zag woensdag 50 procent aan beurswaarde verdampen op de aandelenmarkten in New York. Beleggers reageerden op een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat het bedrijf van plan is om volgende week uitstel van betaling aan te vragen. De crisis bij de aanbieder van gedeelde werkruimtes, die ook actief is in Nederland, lijkt daarmee een nieuw dieptepunt te hebben bereikt.