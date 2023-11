Kipketen KFC heeft zijn verkopen in Europa dit jaar tot nu toe met bijna een vijfde opgekrikt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat is voor een deel nog te danken aan het herstel uit de coronapandemie, want begin 2022 waren er in verschillende landen nog lockdowns. Maar ook de laatste maanden wordt er beduidend meer verdiend met bijvoorbeeld Hot Wings, Zinger Burgers en Crispy Tenders.