Voor hedendaagse christenen die met beide benen in de wereld staan, kan het houden van een dankdag zomaar een beproeving worden. Want wat valt er te danken in een wereld met oorlogsgeweld, waarvan de beelden deze dankdag op het netvlies staan? Wat valt er te danken als een ernstige ziekte de familie, het gezin of je eigen leven plots binnenkwam? Wat valt er te danken als de zorgen om kinderen zich opstapelen?