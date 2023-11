Yeşilgöz wil onafhankelijk onderzoek naar lek bij NCTV en politie

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Veiligheid en Justitie) wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de medewerkers van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de politie die staatsgeheimen hebben gelekt. Dat mag het strafrechtelijk onderzoek van de rijksrecherche - dat hier los van staat - niet in de weg zitten. In haar brief aan de Tweede Kamer maakt de bewindsvrouw niet duidelijk waarom zo’n tweede onderzoek nodig is en wat ze precies te weten wil komen.