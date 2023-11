Wolters Kluwer onderaan in AEX, Heijmans stijgt na cijfers

Wolters Kluwer was woensdag de grootste daler in de AEX-index. De informatieleverancier zag de omzet in de eerste negen maanden van het jaar met slechts 2 procent stijgen. Dat kwam vooral door de zwakkere dollar in het derde kwartaal. Tegen constante wisselkoersen en zonder overnames nam de omzet met 5 procent toe. Topvrouw Nancy McKinstry sprak van een sterke groei op eigen kracht in alle vijf divisies van het bedrijf en bevestigde de verwachting voor dit jaar. Beleggers hadden echter op meer gehoopt en stuurden het aandeel dik 3 procent lager.