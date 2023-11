De verkoop van nieuwbouwwoningen bij Heijmans was vorig kwartaal lager dan een jaar eerder en dat drukte op de omzet in de vastgoedtak, zegt het bouwconcern. Toch blijft het orderboek van Heijmans „op een sterk niveau” met een totale waarde van 2,6 miljard euro. De opbrengsten in de tak voor onder meer infrastructuur compenseren de lagere omzet voor nieuwbouwwoningen „ruimschoots”.