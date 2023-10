KLM verwacht dat zij haar Europese netwerk zal moeten uitdunnen als gevolg van de krimpplannen voor Schiphol. Topvrouw Marjan Rintel schat in dat de maatschappij zeventien dagelijkse vluchten minder zal hebben in het zomerseizoen van 2024, heeft ze gezegd in een interview met persbureau Bloomberg. Deze week komt er waarschijnlijk uitsluitsel van de slotcoördinator op de luchthaven over het exacte cijfer.