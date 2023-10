Het dagelijks leven is in oktober 0,4 procent goedkoper geworden in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij een eerste raming. Dat de inflatie in oktober negatief is, komt volgens het CBS volledig doordat de energieprijzen in oktober 2022 bijzonder hoog waren. Exclusief energie bedroeg de inflatie bij de snelle raming 5,1 procent.