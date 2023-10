Gelderland: situatie met de wolf is nu dweilen met de kraan open

De provincie Gelderland wil in de aanpak van de wolf best meer inzetten op preventieve maatregelen, maar beheer is volgens gedeputeerde Harold Zoet noodzakelijk om het aantal wolven in de hand te houden. Zoet zegt dat in een reactie op het recente advies van de Gelderse wolvencommissie. Die commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel pleit ervoor om fors te investeren in preventie, om zo de maatschappelijke onrust te verminderen.