Fastfoodketen McDonald’s blijft veel hamburgers en andere producten verkopen, ondanks de forse prijsverhogingen van het afgelopen jaar. De omzet en de winst stegen de afgelopen maanden onverwacht hard door, nadat het Amerikaanse bedrijf deze zomer nog had gewaarschuwd voor een vertraging van de groei. De economische tegenwind is nog niet zo sterk dat McDonald’s daar al veel last van heeft.