Tientallen mennonieten maken zich op om zich binnenkort in Suriname te gaan vestigen. Maar niet iedereen in de voormalige kolonie staat te juichen bij hun komst. Gevreesd wordt dat de doopsgezinde boeren en hun gezinnen de rust in de gemeenschap zullen verstoren en het milieu op grote schaal schade gaan toebrengen. Anderen zien hen bijna letterlijk als een geschenk uit de hemel.