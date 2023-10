Boze huurders hebben vrijdagavond een akkoord bereikt over hun woningen na een bezetting van het hoofdkantoor van corporatie Mooiland in Grave. De huurders hadden met hun bezetting een gesprek met de top van de corporatie afgedwongen. Ze verzetten zich tegen de voorgenomen sloop van 74 huizen in de wijk Berghem, gemeente Oss.