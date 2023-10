Bretly D. langer in voorarrest in zaak over dood psychiater

Bretly D. blijft veertien dagen langer in voorarrest op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de Rotterdamse psychiater Jean van Griensven en een steekincident in Zutphen. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam vrijdag bepaald. D. werd woensdag in Amsterdam aangehouden na een dagenlange zoektocht waarbij de politie honderden tips kreeg. De verdachte blijft in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Het onderzoek is nog volop bezig, meldt het Openbaar Ministerie.