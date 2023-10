De rijkste vrouw van Australië, Gina Rinehart, is bezig in korte tijd uit te groeien tot een van de invloedrijkste spelers van de wereld op de markt van lithium, een grondstof die onmisbaar is in accu’s voor elektrische auto’s. Voor de tweede keer deze maand lijkt ze de overname van een grote lithiumproducent te dwarsbomen.