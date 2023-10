Een man geboren in 1990 van Oekraïense komaf is volgens de Gentse politie degene die Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet donderdag een klap gaf met een paraplu in Gent. De man heeft een vaste verblijfplaats in België. Er is een proces-verbaal opgesteld. Of de man wordt vervolgd, kon de politie nog niet zeggen.