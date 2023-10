In deze aflevering van RDactueel gaat Midden-Oosten redacteur Richard Donk in gesprek met Chizki Loonstein. Hij is ambulancebroeder bij de MDA, het Israëlische Rode Kruis. Hij heeft de inval van Hamas in Israël van dichtbij meegemaakt. Loonstein: „Ik doe dit werk al 22 jaar, maar wat ik hier heb gezien is afschuwelijk.”