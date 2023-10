De eerste drijvende lng-fabriek in Frankrijk is donderdag in gebruik genomen. De terminal voor vloeibaar gemaakt aardgas in Le Havre kan in ongeveer 10 procent van de jaarlijkse Franse behoefte aan gas voorzien. Op deze manier wil Frankrijk het gemis van gas uit Rusland opvangen, waar de Fransen tot de oorlog ongeveer 17 procent van hun gas vandaan haalden.