Moeilijke opgave: Nederland moet veel schepen weer zelf bouwen

Het kabinet moet ingrijpen om te voorkomen dat de scheepsbouwsector in Nederland verdwijnt. Gezant ‘sectoragenda maritieme maakindustrie’ Marja van Bijsterveldt wil dat Nederland weer een land van scheepsbouwers wordt, en denkt dat veel meer typen schepen weer op Nederlandse bodem kunnen worden ontworpen, gebouwd en onderhouden. Daar is nadrukkelijk wel regie door en steun van de overheid voor nodig, want doordat de overheid de afgelopen decennia scheepswerven amper heeft gesteund, zijn de problemen groot.