De Autoriteit Consument en Markt (ACM) komt met een nieuw hulpmiddel dat het voor consumenten makkelijker moet maken om een klacht in te dienen bij een bedrijf, meldt de toezichthouder. De ACM had hier al voorbeeldbrieven voor opgesteld die consumenten kunnen gebruiken voor hun klacht en voegt er een hulpmiddel aan toe. Met het beantwoorden van een aantal vragen wordt door de tool een brief opgesteld.