Vleessector voorziet weinig impact Chinese importban om blauwtong

De Nederlandse vleessector voorziet weinig impact van het door China ingestelde importverbod voor Nederlandse runderen, schapen en hun producten vanwege de verspreiding van het blauwtongvirus. Volgens de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) is nog onduidelijk of het verbod daadwerkelijk ook gaat over vlees. Maar „mocht dat het geval zijn, dan zal de exportsituatie voor de vleessector in Nederland niet wijzigen op dit moment”, laat de brancheclub weten.