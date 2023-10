”Staan in de wereld van nu” is een zeldzaam boek. Bijna niet te geloven dat dit ruim zestig jaar geleden verscheen. De Franse cultuurcriticus Jacques Ellul (1912-1994) schreef in 1948 dit profetische boek over de positie van christenen in de wereld en de uitdagingen voor hen in een postchristelijke samenleving. In een vijftal essays toont Ellul aan hoe onze wereld in de greep komt van de techniek.