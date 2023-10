Na het verlies van 1,6 miljard euro in 2022 lijkt Philips de zaken dit jaar weer beter op orde te hebben. De nieuwe topman Roy Jakobs kondigde enkele structurele maatregelen aan, waaronder een grote reorganisatie, en ziet die al zijn vruchten afwerpen. Het positieve effect is nog groter dan waar hij op had gerekend, zegt de vorig jaar aangetreden baas in gesprek met het ANP.