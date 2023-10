Twaalf bekende Nederlandse klimaatwetenschappers roepen het demissionaire kabinet in een brief op om „ingrijpende maatregelen” te nemen tegen klimaatverandering. Ze zijn allemaal verbonden aan het VN-klimaatpanel IPCC en doen nu voor het eerst voorstellen voor het klimaatbeleid in de brief, waar Trouw maandagochtend over schrijft.