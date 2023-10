In Eindhoven begint zaterdag weer de Dutch Design Week (DDW). Werk en ideeën van een paar duizend ontwerpers en uitvinders uit diverse landen worden negen dagen lang op tal van plekken in de stad over het voetlicht gebracht. Het gaat om bijna 400 verschillende grote en kleine evenementen: tentoonstellingen, installaties, demonstraties, lezingen, netwerkbijeenkomsten en debatten op het gebied van kunst, design en technologie.