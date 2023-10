Aandacht voor rente VS en cijfers Basic-Fit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar stijgende rente op de Amerikaanse obligatiemarkten. Zo liep de rente op Amerikaanse tienjarige staatsobligaties op tot bijna 5 procent. De laatste keer dat de tienjaarsrente op 5 procent stond was in 2007. De rente liep verder op nadat de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell in een toespraak verklaarde dat de inflatie in het land nog altijd te hoog is en de rente mogelijk verder omhoog moet om die te bestrijden.