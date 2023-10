De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag besloten om verder te gaan met de voorbereidingen voor de digitale euro. Met zo’n digitale euro zouden we in de toekomst dezelfde betalingen kunnen doen als we nu doen met bijvoorbeeld een pinpas. Maar in de nieuwe situatie zou er bij de betaling geen rol meer weggelegd zijn voor normale, commerciële banken. In plaats daarvan gaat de transactie direct via de centrale bank.