De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce gaat wereldwijd tussen de 2000 en 2500 banen schrappen. De ontslagronde maakt deel uit van het plan van de begin dit jaar aangetreden topman Tufan Erginbilgic om het bedrijf efficiënter te maken. Bij het concern werken in totaal 42.000 mensen. Of er bij het Nederlandse dochterbedrijf Rolls-Royce Solutions Benelux in Dordrecht ook banen verloren gaan is nog niet bekend.