Rome haalt alles uit de kast voor Jubeljaar 2025

Het is normaal al druk op het plein tussen de Engelenburcht en de Via della Conciliazione, de brede boulevard die van de Tiber naar het Sint Pietersplein voert. Dezer dagen heerst er echter totale chaos. Het is de bedoeling dat het verkeer ondergronds gaat om zo in de buurt van het Vaticaan een ruime autovrije zone te creëren. Dat leidt tijdens de werkzaamheden tot files en opstoppingen. Op veel andere plekken in Rome stuit je nu op bouwputten en opgebroken straten – en dat zal nog wel even duren ook.