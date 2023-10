De 15-jarige jongen die zaterdagavond werd neergeschoten in Oss is een bewoner van een opvangcentrum voor vluchtelingen in de Brabantse plaats. Dat bevestigt Angelo Schuurmans van de stichting Thuis in Oss, die de opvanglocatie aan de Raadhuislaan beheert, na berichtgeving bij de lokale zender Dtv Nieuws.