Na China stopt ook Rusland met de import van Japanse vis en ander voedsel uit de zee, zegt de Russische landbouwtoezichthouder maandag. Japan loost sinds augustus afvalwater uit de kerncentrale in Fukushima, water dat de kerncentrale koelde na de aardbeving en tsunami van 2011. De toezichthouder meldt dat de beperking een „voorzorgsmaatregel” is, totdat duidelijk wordt of zeevoedsel veilig is.