Hoekstra kan bij klimaattop niet aan de zijlijn staan, vindt Jetten

Europa moet bij de klimaatconferentie van de Verenigde Naties later dit jaar in Dubai „echt in het hart van de onderhandelingen” meedoen, vindt demissionair klimaatminister Rob Jetten. Hij ziet een belangrijke rol voor de kersverse Nederlandse Eurocommissaris Wopke Hoekstra, die over klimaat gaat, maar ook voor de lidstaten. Zij moeten maandag tijdens een overleg in Luxemburg een „heel duidelijk en ambitieus mandaat” meegeven voor de onderhandelingen.