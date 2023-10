Politiek leider Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA vindt het „hoopvol” dat er mensen zijn in Nederland die het goed hebben, maar zich toch zorgen maken omdat dat voor anderen niet geldt. „Dat vuur van solidariteit moeten we aanwakkeren”, zegt hij in zijn toespraak voor het gezamenlijke verkiezingscongres. „Dát is onze opdracht.”