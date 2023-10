In Suriname zullen de verkiezingen er voortaan anders uitzien. Het land verruilt het districtenstelsel voor het landelijk evenredigheidsstelsel. Het parlement, de Nationale Assemblee, is vrijdagavond akkoord gegaan met ingrijpende wijzigingen van de wetgeving. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de organisatie van de stembusgang op 25 mei 2025.