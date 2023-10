Na het grote treinongeluk bij Voorschoten eerder dit jaar is het Calamiteitenhospitaal in Utrecht in gebruik genomen terwijl dat achteraf niet nodig was. Dat gebeurde door miscommunicatie bij de hulpdiensten. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid constateert dat in een evaluatie in opdracht van de veiligheidsregio Hollands Midden.