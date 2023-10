Navigatiedienstverlener TomTom heeft in het afgelopen kwartaal vooral geprofiteerd van de groei in de auto-industrie. Het Amsterdamse bedrijf verkocht autofabrikanten meer kaartentechnologie en won marktaandeel in die sector. De opbrengsten daalden juist bij de afdeling die data, kaarten en software verkoopt aan andere technologiebedrijven.