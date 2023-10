Hypotheker: hypotheekaanvragen terug op niveau van jaar geleden

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal teruggekeerd op het niveau van een jaar geleden, meldt De Hypotheker. Het totale aantal hypotheekaanvragen lag in het afgelopen kwartaal 1 procent hoger in vergelijking met vorig jaar. In het tweede kwartaal was nog sprake van een daling van het aantal aanvragen met maar liefst 31 procent. Het herstel op de huizenmarkt lijkt zich volgens de hypotheekorganisatie dan ook door te zetten.