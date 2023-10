Meer mensen die een woning willen kopen of verkopen verwachten dat overbieden op de krappe markt weer normaler gaat worden, meldt Funda. Het vertrouwen van kopers in de woningmarkt en hun intentie om een woning te kopen, waren volgens de huizensite afgelopen kwartaal lager dan eerder dit jaar. Toen was de woningmarkt iets gunstiger voor kopers.